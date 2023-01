Jeder Mensch fühlt sich irgendwann in seinem Leben zu dick oder ist sogar übergewichtig. Bei manchen besteht das Problem über einen längeren Zeitraum und extremer und bei anderen nur für eine kurze Zeit. In solchen Situationen wird immer an die Gewichtsreduzierung gedacht, die aber oftmals leider nicht funktioniert.

Entweder fehlt die Motivation, das Bedürfnis nach Essen ist zu groß oder Sport und eine Diät sind schwierig in die Lebenssituation zu implementieren. Es bestehen viele verschiedene Gründe, warum der Gewichtsverlust nicht funktioniert. Was viele aber nicht wissen, ist die Tatsache, dass oftmals organische Ursachen dahinterstecken.

Der menschliche Körper muss sich so vorgestellt werden, dass er sich stets nach dem sehnt, was ihm in diesem Moment wichtig ist. Bei heißem Wetter ist es zum Beispiel ein kühles Getränk oder bei Heißhungerattacken sind es Burger und Süßigkeiten. Manche dieser sogenannten „Sehnsüchte“ sind positiv und andere wieder negativ – das Bedürfnis nach Süßigkeiten bei einer Heißhungerattacke zum Beispiel.

Dementsprechend ist es wichtig, dass solche Situationen vermieden werden. Das gelingt zum Beispiel mit der Balance-Formel des Ernährungswissenschaftlers Jasper Caven. Die Balance-Formel wurde von ihm kreiert, um den Stoffwechsel im Körper zu verbessern, um effektiv Heißhungerattacken oder ein ständiges Hungergefühl zu vermeiden.

Dabei setzt die Balance-Formel vor allem auf Bakterienkulturen, die im Darm die Verarbeitung von Kohlenhydraten optimal regulieren. Das sorgt nicht nur für einen perfekten Stoffwechsel, der gleichzeitig länger satt hält, sondern verhindert Verdauungsprobleme wie Durchfall, Verstopfung, Blähungen und Bauchschmerzen.

Eckdaten der Balance-Formel von Jasper Caven

Die Balance-Formel wurde explizit von Jasper Caven und seinem Team kreiert, um Darmproblemen entgegenzuwirken und den Stoffwechsel zu fördern. Dabei lag hier Hauptfokus auf natürlichen Inhaltsstoffen, die das Produkt zusätzlich auch noch vegan, glutenfrei und frei von Gentechnik machen. Dabei sind sie auf die Kombination von Inulin und Bakterienkulturen gestoßen, die auch die einzelnen Inhaltsstoffe der Balance-Formel sind.

Inulin ist ein wasserlöslicher Ballaststoff, der für einen normalen Stoffwechsel sorgt und häufig in der Lebensmittelherstellung verwendet wird. Die Bakterienkulturen sind Mikroorganismen, die sich im Darm ansiedeln und sich um die Verarbeitung von Kohlenhydraten kümmern. Die optimale Balance der unterschiedlichen Bakterienkulturen sorgt dafür, dass die Verdauung perfekt funktioniert und Probleme wie Bauchschmerzen, Durchfall oder Durchfall nicht mehr auftreten.

Um die Wirkung der Balance-Formel zu gewähren, reicht eine Kapsel bei jeder Mahlzeit aus. Wenn also die üblichen drei Mahlzeiten am Tag stattfinden, genügen drei Kapseln am Tag, um die Balance im Darm mit der Formel herzustellen.

Das Team von Jasper Caven und hinter der Formel wird sehr geschätzt und hat in den letzten Jahren auch andere gesundheitsfördernde Produkte wie die Caven Morgen-Komplex oder die Blutzucker-Formel auf den Markt gebracht. All diese Produkte und natürlich auch die Balance-Formel wurden staatlich geprüft und lizenziert.

Die erfolgreiche Wirkung der Balance-Formel kann anhand der vielen Erfahrungsberichte nachgelesen werden. Viele Leute berichten darüber, dass sie mit der Formel deutlich weniger Darmprobleme besitzen und sogar jahrelange Symptome therapieren konnten. Andere berichten über Erfolge bei der Gewichtsreduzierung, da sie sich deutlich gesättigter fühlen und weniger Hungerattacken unterlegen sind.

In einigen Erfahrungsberichten wird auch gesagt, dass die Kombination der Balance-Formel mit Caven Morgen-Komplex (Stoffwechsel-Booster) für sie sehr wirksam für ihre Gesundheit ist.

Fazit:

Wer über Verdauungsprobleme verfügt und eine einfache Möglichkeit sucht, um den Stoffwechsel zu verbessern, sollte unbedingt die Balance-Formel von Jasper Caven ausprobieren. Der Aufwand ist gering und die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr hoch.