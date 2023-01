Der Alterungsprozess beschäftigt die Menschheit schon seit unzähligen Jahrhunderten. Es ist ein sehr breit gefächertes Forschungsgebiet, in welchem es jährlich zu neuen Erkenntnissen kommt. Seit einigen Jahren ist bekannt, dass Kollagen ein wichtiger Bestandteil für den Prozess der Alterung ist.

Kollagen wirken sich im menschlichen Körper gegen den Prozess der Alterung aus und sind dabei für viele Zwecke zuständig: In der Haut sorgt es für Spannkraft. In den Gelenken verhindert es Schmerzen und ist essenziell für Knorpel. In den Haaren sorgt es für Straffheit. Und in den Nägeln für Gesundheit.

Dabei besteht aber ein großes Problem, da sich die Kollagenproduktion ab dem 25. Lebensjahr deutlich verlangsamt und irgendwann sogar zum Erliegen kommt. Dadurch entstehen Falten und weitere Alterungserscheinungen. Die einzige Lösung dafür ist die Zuführung von Kollagen.

Dabei besteht aber ein weiteres Problem, da Kollagen aus Schlachtabfällen gewonnen wird, somit nicht vegan und teilweise schädlich für den Körper ist. Für dieses Problem gibt es aber wieder eine Lösung, und zwar die Hollywood-Formel von Jasper Caven.

Jasper Caven ist ein angesehener Ernährungswissenschaftler, der in den letzten Jahren viele verschiedene Produkte für die Gesundheit veröffentlicht hat. Alle Produkte haben die Gemeinsamkeit, dass die gut für den Körper verträglich sind und ausschließlich auf pflanzlichen und natürlichen Inhaltsstoffen bestehen.

Das Besondere an der Hollywood-Formel

Die Hollywood-Formel ist eines der vielen Produkte aus dem Sortiment von Jasper Caven, welches effektiv gegen den Alterungsprozess wirkt, obwohl es vegan, glutenfrei und ohne Gentechnik ist. Der Trick dahinter besteht in der Aminosäuren-Mischung in der Hollywood-Formel, welche den Effekt von Kollagen produzieren. „Normale“ Kollagen wird in Aminosäuren gespalten, weshalb eine Aminosäuren-Mischung genommen werden kann, um die Verwendung von Kollagen zu umgehen.

Die Hollywood-Formel verzichtet somit auf Kollagen, aber verfügt über die Aminosäuren-Mischung, welche den gleichen Effekt hervorbringt, aber schon einen Schritt weiter ist. Somit ist es vegan und zusätzlich gut vom Körper verträglich. Zu den einzelnen Aminosäuren gehören Folgende: L-Glycin, L-Prolin, L-Leucin, L-Lysin, L-Isoleucin, L-Valin, L-Threonin, L-Methionin, L-Phylalanin und L-Tryptophan.

Zusätzlich besitzt die Hollywood-Formel über weitere Inhaltsstoffe, die ebenfalls über eine Anti-Aging-Wirkung verfügen. Zu diesen gehören:

Vitamin C : Allround-Vitamin, das wichtig für die normale Funktion von Haut und Knorpel ist.

: Allround-Vitamin, das wichtig für die normale Funktion von Haut und Knorpel ist. D-Biotin : sorgt für Erhaltung normaler Haare und Haut.

: sorgt für Erhaltung normaler Haare und Haut. Zink : essenzielles Spurenelement, das maßgeblich für die Erhaltung normaler Haare, Haut und Nägel beiträgt.

: essenzielles Spurenelement, das maßgeblich für die Erhaltung normaler Haare, Haut und Nägel beiträgt. Kupfer: wichtig für die normale Hautpigmentierung und die Erhaltung von normalem Bindegewebe.

Das Zusammenspiel aus all diesen Inhaltsstoffen sorgt für ein ultimatives Produkt gegen den Alterungsprozess.

Hollywood-Formel – Anwendung & Erfahrungen

Die Hollywood-Formel ist ein typisches Nahrungsergänzungsmittel, das als Pulver kommt. Eine Portion (9 g) muss drei Sekunden in Wasser untergerührt werden, um die volle Wirkung zu erhalten. Das Ergebnis ist ein Kraftpaket gegen die Alterung, das gleichzeitig noch einen angenehmen Kirschgeschmack hat.

Aus Erfahrungsberichten der offiziellen Seite lässt sich erkennen, dass die Kunden sehr zufrieden mit der Wirkung der Hollywood-Formel sind. Viele berichten von einer strafferen und gesünderen Haut und das bereits nach wenigen Tagen der Anwendung.

Fazit:

Obwohl der Alterungsprozess natürlich ist, können Maßnahmen dagegen getroffen werden. Eine dieser Maßnahmen funktioniert über die Hollywood-Formel und ist dabei sogar noch vegan, gut für den Körper verträglich und vollkommen ohne Mankos. Die Anwendung funktioniert kinderleicht und der Aufwand für die Effektivität ist minimal.