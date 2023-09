In einer Welt, in der das Erscheinungsbild und die Selbstwahrnehmung eine so große Rolle spielen, ist es mehr denn je wichtig, sich in seiner Haut und in seinem Körper wohlzufühlen. Das tägliche Ritual der Körperpflege ist für viele nicht nur eine Notwendigkeit, sondern auch eine Möglichkeit, sich selbst Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken. Aber oft sind kommerzielle Pflegeprodukte und Kosmetika mit Zusatzstoffen versetzt, die für manche Menschen nicht verträglich sind, oder sie sind schlichtweg teuer und belasten das monatliche Budget. Die gute Nachricht ist, dass die Natur uns viele wunderbare Alternativen bietet, die genauso effektiv, wenn nicht sogar besser sind. Zutaten, die man häufig bereits in der eigenen Küche vorfindet, können zu kraftvollen Schönheit Elixieren werden. Hier erfahrt ihr fünf einfache, aber effektive Schönheitstipps, die leicht umzusetzen sind und dabei helfen, sich jeden Tag von seiner besten Seite zu zeigen.

Gesichtspeeling

Gesichtspeelings aus der Drogerie sind oft teuer. Mit Salz kann man sich wunderbar ein Peeling selbst herstellen. Einfach Reinigungslotion im Gesicht verteilen und mit ca. einem Teelöffel Salz verreiben. Danach gut abspülen und darauf achten, dass nichts in die Augen gelangt. Die Haut ist danach schön glatt und frisch, Hautschüppchen haben sich gelöst.

Zusätzlich zum Salzpeeling kann man auch Backpulver verwenden. Dies ist sanfter als Salz und kann bei empfindlicher Haut besser geeignet sein. Ein Teelöffel Backpulver, gemischt mit etwas Wasser, bis eine Paste entsteht, kann sanft in die Haut massiert werden. Es hilft, die Poren zu reinigen und gibt ein weiches Hautgefühl.

Weiße Zähne

Auch für saubere Zähne kann Salz hilfreich sein. Dazu wird einfach etwas Salz auf die Zahnbürste gestreut und damit die Zähne geputzt. Das ganze sollte man jedoch nicht zu oft machen, da der Zahnschmelz angegriffen werden kann. Das Herunterschlucken nach dem Zähneputzen mit Salz ist übrigens ebenfalls nicht zu empfehlen ;-).

Ein weiteres Hausmittel für weiße Zähne ist das Verwenden von Backpulver. Ein wenig davon kann mit der Zahnpasta vermischt werden, um eine effektive Reinigung zu gewährleisten. Aber genau wie beim Salz sollte man es nicht zu oft verwenden, um den Zahnschmelz nicht zu schädigen.

Wohlfühlbad gegen trockene Haut

Schon Kleopatra wusste, wie gut ein Bad mit Milch ist. Milch wirkt rückfettend und bindet die Feuchtigkeit, somit wird trockene Haut wunderbar weich und frisch. Außerdem sind in Milch die Vitamine A und E enthalten. Einfach 1-2 Liter Milch ins Badewasser geben und dann ausgiebig genießen. Wer mag, kann auch etwas Honig für noch weichere Haut dazugeben.

Ein weiterer Tipp ist, Haferflocken ins Badewasser zu geben. Hafer hat beruhigende Eigenschaften und ist besonders gut für empfindliche oder juckende Haut geeignet. Einfach einen Beutel Haferflocken in ein Tuch wickeln und ins Badewasser geben.

Teebaumöl gegen Pickel

In kaum einem Haushalt fehlt heute Teebaumöl. Das vielseitig einsetzbare Öl besitzt eine antiseptische Wirkung und kann so auch gegen Pickel und Hautunreinheiten wirken. Dazu wird abends mit einem Ohrenstäbchen etwas Teebaumöl auf die Hautunreinheiten aufgetupft.

Den Tipp, Zahnpasta auf einen Pickel zu geben, sollte man übrigens lieber meiden, da dies das Problem noch verschlimmern könnte.

Lavendelöl ist eine andere großartige Option für Hautunreinheiten. Es hat antiseptische und entzündungshemmende Eigenschaften. Ein paar Tropfen auf einen Wattebausch geben und auf die betroffene Stelle tupfen.

Apfelessig gegen zystische Akne

Zystische Akne ist eine tief liegende, schmerzhafte Form von Akne, die oft schwer zu behandeln ist. Apfelessig ist ein beliebtes Hausmittel, das einige Vorteile bei der Behandlung von Hautproblemen bieten kann. Er hat antibakterielle Eigenschaften, die helfen können, die Bakterien zu bekämpfen, die Akne verursachen. Darüber hinaus kann Apfelessig dazu beitragen, den pH-Wert der Haut auszugleichen, wodurch das Risiko von Ausbrüchen verringert werden kann. Um Apfelessig gegen zystische Akne zu verwenden, sollte man ein Verhältnis von einem Teil Apfelessig zu zwei Teilen Wasser verwenden. Nach der Reinigung des Gesichts wird die Mischung mit einem Wattebausch auf die betroffene Stelle aufgetupft. Lass es einige Minuten einwirken und spüle es dann mit kaltem Wasser ab. Wichtig ist, Apfelessig immer zu verdünnen, da er in reiner Form zu stark für die Haut sein kann und Reizungen verursachen kann. Es ist auch ratsam, vor einer regelmäßigen Anwendung einen Patch-Test durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine allergische Reaktion auftritt.

Trotz der potenziellen Vorteile des Apfelessigs sollten Personen mit zystischer Akne auch andere Hautpflegeprodukte in Betracht ziehen. Produkte, die Salicylsäure, Benzoylperoxid oder Retinoide enthalten, können besonders effektiv gegen Akne sein. Diese Inhaltsstoffe helfen, verstopfte Poren zu klären, Bakterien zu reduzieren und die Hauterneuerung zu fördern. Es gibt auch spezialisierte Seren und Cremes, die auf die Behandlung von zystischer Akne abzielen. In schwereren Fällen können topische oder orale Antibiotika von einem Dermatologen verschrieben werden.

Gesichtsmaske

Das Auflegen von Gurkenscheiben auf das Gesicht erfrischt die Haut, spendet Feuchtigkeit und soll sogar die Hauterneuerung ankurbeln. Man kann auch ein Stück Gurke pürieren, mit Quark vermischen und als Maske auf das Gesicht auftragen.

Neben der Gurken-Quark-Maske kann man auch Aloe Vera Gel verwenden. Aloe Vera ist bekannt für ihre beruhigenden und heilenden Eigenschaften und eignet sich hervorragend für entzündete oder sonnenverbrannte Haut. Es kann alleine oder in Kombination mit anderen Zutaten wie Honig oder Joghurt verwendet werden.

Lippenpflege

Gerade im Winter kennen wir das oft: rissige und spröde Lippen. Hier ist Honig ein kleines Wundermittel. Abends vor dem Schlafengehen etwas Honig auf die Lippen auftragen und am nächsten Morgen abwaschen. Die Lippen sind danach wieder geschmeidig.

Ein weiteres gutes Mittel für die Lippenpflege ist Kokosöl. Es bietet nicht nur Feuchtigkeit, sondern hat auch antibakterielle Eigenschaften. Einfach eine kleine Menge auf die Lippen auftragen, vor allem vor dem Schlafengehen.

Haarkur

Gegen trockene und spröde Haare kann Olivenöl das reinste Wundermittel sein. Man massiert etwas Olivenöl in die Haarspitzen ein und lässt das ganze ca. eine Stunde einwirken. Hinterher muss das Olivenöl gut ausgewaschen werden, sonst kann es die Haare beschweren.

Neben Olivenöl kann auch Kokosöl als Haarkur verwendet werden. Es nährt das Haar tiefenwirksam und sorgt für Glanz und Geschmeidigkeit. Man kann es allein oder in Kombination mit Olivenöl verwenden.

Zitrone gegen verfärbte Nägel

Gegen verfärbte Fingernägel, zum Beispiel vom Nagellack oder Rauchen, kann Zitrone helfen. Dazu die Zitrone aufschneiden und die Nägel einige Minuten in das Fruchtfleisch pressen.

Ein weiteres Mittel gegen verfärbte Nägel ist Apfelessig. Einige Minuten die Nägel darin einweichen und dann gründlich abspülen. Dies kann auch helfen, Nägel zu stärken und Pilzinfektionen vorzubeugen.

Schwarzer Tee gegen geschwollene Augen

Geschwollene Augen kann man wunderbar mit schwarzem Tee bekämpfen. Einfach zwei Teebeutel ganz normal aufgießen, danach ausdrücken, abkühlen lassen und für etwa zehn Minuten auf die Augen legen. Die in schwarzem Tee enthaltene Gerbsäure wirkt hautberuhigend und lindert die Schwellung.

Eine Alternative zum schwarzen Tee sind Gurkenscheiben. Diese kühlen und beruhigen geschwollene Augen und helfen, dunkle Ringe zu reduzieren. Einfach zwei Scheiben Gurke abschneiden und für 10-15 Minuten auf die geschlossenen Augen legen.

Viel Spaß beim Ausprobieren!